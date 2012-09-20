Нужно размножить мой логотип на сайте. Задача не сложная - есть лотип, с него по той же схеме сделать еще три. Цена по 4$ за лого... К каждому нужно добавить один элемент, соответствующий категории... Подробности ...
Логотип, визитка, бланк
Для строительной фирмы.
Использование: на сайте, полиграфия, автотранспорт
Несколько цветов. Отсутствие мелких деталей. Узнаваемость. Отсутствие ассоциаций с другими известными лого.
Для исполнителя- обязательно наличие портфолио.
Выбранный исполнитель
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