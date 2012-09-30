Всем привет! Необходимо разработать логтип для компании ALLURE цвет красный. И это все нужно сделать в виде баннера - цвета: черный, белый, красный. Парфюмерия и косметика оставляем! Пример того как ...
Простой логотип для сайта
Не сложный в исполнении логотип, от вас требуется идеи и качество.
Все детали весьма подробно изложены в прикреплённом файле.
Работа должна быть в векторном формате.
Выбранный исполнитель
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