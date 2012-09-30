Простой логотип для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки241 просмотр

Не сложный в исполнении логотип, от вас требуется идеи и качество.

Все детали весьма подробно изложены в прикреплённом файле.

Работа должна быть в векторном формате.

13 лет назад
Asia-Vinell
32 года
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранный исполнитель

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$15
2 дня
Приятное сотрудничество, в результате которого я получила то, что хотела. Огромное спасибо за работу. В дальнейшем буду обращаться.
Отличный заказчик и человек, с такими людьми приятно как общаться, так и иметь дело. Четко поставленное ТЗ и мгновенная оплата, с радостью буду рад поработать еще. Советую всем.

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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