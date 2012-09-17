nanodirector

Добрый день ув. фрилансеры. Необходимо разработать логотип, наше название: [url=https://www.facebook.com/kyhtevadyeta/]Wellness-диетолог Татьяна Кихтева [/url] Занимаемся правильным похудением, через правильное питание, сон и небольшие физ. нагрузки. Без диет, без каких то таблеток и порошков.
- $60Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени !Необходимо выполнить верстку и дизайн внутреннего блока ежедневника (датированного, не датированного) Карта, информация, записная книга, сам ежедневник и тд Кол-во листов: 176л. (352 стр) Язык: укр. Цветность печати: 2+2Страницы для записей с алфавитом Первый форзац ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Добрый день коллеги ! Необходимо создать уникальный слоган компании UMAX. Мы занимаемся изготовлением и продажей ювелирных изделий из серебра. Ознакомится с ассортиментом можно на сайте - http://www.umax.ua Оговорюсь сразу сайт будет реконструироваться, чисто для ознакомление с ассортиментом. Слоган ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $90
Здравствуйте фрилансеры! Огромная просьба писать качественные и продуманные слоганы, слоганы типа "USBiz-флешки оптом" рассматриваться не будут сразу. Желательно аргументировать свои варианты. Это пожелание пишется не с проста т.к. мы уже 2 месяца назад пытались провести ...Нейминг и Слоганы34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте фрилансеры! Необходима Ваша помощь с подбором слогана. Название фирмы USBiz. Сочетание слов USB и Biz (бизнес). Деятельность фирмы — продажа USB Flash накопители (флешек) под нанесение логотипа (рекламные) оптом, объемом от 2 до 16 ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $80
Уважаемые фрилансеры! После успешного проведения конкурса по названию фирмы мы хотели еще раз всех поблагодарить за участие и поздравить победителя Гумберта Геннадия (rerajter1). Теперь нам необходимо разработать логотип. Название фирмы – USBiz, сочетание слов USB ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте фрилансеры! И снова необходима Ваша помощь с подбором названия фирмы. Деятельность фирмы - продажа USB Flash накопители (флешек) под нанесение логотипа (рекламные) оптом, объемом от 2 до 16 Гб. флешки разных цветов и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $80
Уважаемые фрилансеры! После успешного проведения конкурса по названию нашей фирмы мы хотели еще раз всех поблагодарить за участие и поздравить победителя Наталью Беленькую (talica). Теперь нам необходимо разработать логотип. Название фирмы – Printerio, наша деятельность ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $75
Уважаемые фрилансеры! Необходима Ваша помощь с подбором названия рекламно-производственной фирмы. Наша деятельность состоит из продажи рекламно-сувенирной продукции, а именно - ручек, футболок, чашек, ежедневников с непосредственным нанесением логотипов на данную продукцию. Наши клиенты ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад