nanodirector

Александр Масленников nanodirector

 
39 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Разработать логотип для курсов правильного питания

    $60

    Добрый день ув. фрилансеры.  Необходимо разработать логотип, наше название: [url=https://www.facebook.com/kyhtevadyeta/]Wellness-диетолог Татьяна Кихтева [/url] Занимаемся правильным похудением, через правильное питание, сон и небольшие физ. нагрузки.  Без диет, без каких то таблеток и порошков.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка/дизайн ежедневника (внутреннего блока)

    Доброго времени !Необходимо выполнить верстку и дизайн внутреннего блока ежедневника (датированного, не датированного) Карта, информация, записная книга, сам ежедневник и тд Кол-во листов: 176л. (352 стр) Язык: укр. Цветность печати: 2+2Страницы для записей с алфавитом Первый форзац ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Слоган для ювелирной компании.

    $40

    Добрый день коллеги ! Необходимо создать уникальный слоган компании UMAX. Мы занимаемся изготовлением и продажей ювелирных изделий из серебра. Ознакомится с ассортиментом можно на сайте - http://www.umax.ua Оговорюсь сразу сайт будет реконструироваться, чисто для ознакомление с ассортиментом. Слоган ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Слоган для фирмы USBiz

    $90

    Здравствуйте фрилансеры! Огромная просьба писать качественные и продуманные слоганы, слоганы типа "USBiz-флешки оптом" рассматриваться не будут сразу. Желательно аргументировать свои варианты. Это пожелание пишется не с проста т.к. мы уже 2 месяца назад пытались провести ...

    Flash
    Нейминг и Слоганы34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Слоган для фирмы USBiz

    $50

    Здравствуйте фрилансеры! Необходима Ваша помощь с подбором слогана. Название фирмы USBiz. Сочетание слов USB и Biz (бизнес). Деятельность фирмы — продажа USB Flash накопители (флешек) под нанесение логотипа (рекламные) оптом, объемом от 2 до 16 ...

    Flash
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для фирмы USBiz

    $80

    Уважаемые фрилансеры! После успешного проведения конкурса по названию фирмы мы хотели еще раз всех поблагодарить за участие и поздравить победителя Гумберта Геннадия (rerajter1). Теперь нам необходимо разработать логотип. Название фирмы – USBiz, сочетание слов USB ...

    Flash
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Название фирмы USB Flash-накопителей (флешек)

    $50

    Здравствуйте фрилансеры! И снова необходима Ваша помощь с подбором названия фирмы. Деятельность фирмы - продажа USB Flash накопители (флешек) под нанесение логотипа (рекламные) оптом, объемом от 2 до 16 Гб. флешки разных цветов и ...

    Flash
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для фирмы Printerio

    $80

    Уважаемые фрилансеры! После успешного проведения конкурса по названию нашей фирмы мы хотели еще раз всех поблагодарить за участие и поздравить победителя Наталью Беленькую (talica). Теперь нам необходимо разработать логотип. Название фирмы – Printerio, наша деятельность ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Название рекламно-производственной фирмы (нейминг)

    $75

    Уважаемые фрилансеры! Необходима Ваша помощь с подбором названия рекламно-производственной фирмы. Наша деятельность состоит из продажи рекламно-сувенирной продукции, а именно - ручек, футболок, чашек, ежедневников с непосредственным нанесением логотипов на данную продукцию. Наши клиенты ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
qzr
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Разработать логотип для курсов правильного питания
Четкие комментарии. Своевременная оплата. Было очень приятно с вами сотрудничать!
Качественный подход к разработке логотипа. Спасибо
Ответный отзыв
VeKaReVa
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Слоган для ювелирной компании.
Спасибо за конкурс и высокую оценку моей работы.
Поздравляю и спасибо за участие !
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа для фирмы USBiz
Замечательный заказчик, доброжелательно и конструктивно настроенный, работать приятно и легко. Мои рекомендации Александру!
В бизнесе нужно и приятно работать с профессионалами, собственно к которым относится Ольга. Спасибо за качественную работу.
Ответный отзыв
rerajter1
Геннадий 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Название фирмы USB Flash-накопителей (флешек)
Александр порадовал интересным конкурсом и гарантированной оплатой. Всем рекомендую сотрудничество с этим заказчиком.
Хочется еще раз поблагодарить победителя конкурса "Название фирмы USB Flash-накопителей (флешек)" за уникальные и оригинальные названия.
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