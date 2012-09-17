nanodirector

Уважаемые фрилансеры! После успешного проведения конкурса по названию нашей фирмы мы хотели еще раз всех поблагодарить за участие и поздравить победителя Наталью Беленькую (talica). Теперь нам необходимо разработать логотип. Название фирмы – Printerio, наша деятельность ...