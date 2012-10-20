Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Хочется еще раз поблагодарить победителя конкурса "Название фирмы USB Flash-накопителей (флешек)" за уникальные и оригинальные названия.
Ответный отзыв
Александр порадовал интересным конкурсом и гарантированной оплатой. Всем рекомендую сотрудничество с этим заказчиком.
$50
10 баллов
11 лет назад
Геннадий предложил несколько интересных названий, полностью соответствующих ТЗ. Одно из названий очень понравилось!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, информационное сопровождение по ходу конкурса, гарантированная оплата, а в результате - плодотворное сотрудничество.