rerajter1

Геннадий rerajter1

 
36 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
nanodirector
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Название фирмы USB Flash-накопителей (флешек)
Хочется еще раз поблагодарить победителя конкурса "Название фирмы USB Flash-накопителей (флешек)" за уникальные и оригинальные названия.
Александр порадовал интересным конкурсом и гарантированной оплатой. Всем рекомендую сотрудничество с этим заказчиком.
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PandaPromo
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Название для рекламного агентства
Геннадий предложил несколько интересных названий, полностью соответствующих ТЗ. Одно из названий очень понравилось!
Понятное ТЗ, информационное сопровождение по ходу конкурса, гарантированная оплата, а в результате - плодотворное сотрудничество.
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