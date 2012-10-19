# 1 — $ 50

Нужно придумать название для рекламного агентства полного цикла.

Условия:

1. Свободное доменное имя в зоне .ru

2. Название должно быть на русском языке (домен соответственно в транслитерации), желательно со смыслом, должно быть уникальным.

Варианты прилагайте к проекту в запароленных Word файлах (пароль в привате).