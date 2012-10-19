Название для рекламного агентства

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки928 просмотров
#1$50

Нужно придумать название для рекламного агентства полного цикла.

Условия:

1. Свободное доменное имя в зоне .ru

2. Название должно быть на русском языке (домен соответственно в транслитерации), желательно со смыслом, должно быть уникальным.

Варианты прилагайте к проекту в запароленных Word файлах (пароль в привате).

13 лет назад
PandaPromo
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

rerajter1
Геннадий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
#1
Геннадий предложил несколько интересных названий, полностью соответствующих ТЗ. Одно из названий очень понравилось!
Понятное ТЗ, информационное сопровождение по ходу конкурса, гарантированная оплата, а в результате - плодотворное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

rerajter1
Геннадий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
#1

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