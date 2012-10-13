Для постоянного сотрудничества требуется копирайтер для написания статей различной тематики (копирайт, рерайт, seo-тексты, продающие тексты - задания разноплановые). Заказы регулярные. Готов платить не более 30р. за 1000зн.
Разработать Пользовательское соглашение для сайта
Доброго времени суток всем.
Нужен ответственный копирайтер, в идеале владеющий русским языком, способный составить грамотное Пользовательское соглашение для коммерческого проекта.
Проект делится на две части - открытую (по подписке) и закрытую (оплата доступа).
Необходимо рассмотреть все нюансы - процесс регистрации, ответственность пользователя, достоверность информации.
То, что нравится мне: http://infobusiness2.ru/node/11333
Жду ваших предложений.
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