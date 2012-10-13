Разработать Пользовательское соглашение для сайта

Юридические услуги - это дорого, качественные услуги - еще дороже. Саша здравый парень и понимает суть этих слов, а также молодец в том, что не стал обращаться к различным шарлатанам и шарамыгам, оказывающим юр.услуги за 3 копейки соответствующего качества. Для любого юриста главное не только понять желание Заказчика, но и чтобы Заказчик сам понимал чего он хочет. Саша как раз из таких, легко оказывать человеку юридическую помощь когда человек понимает что ему конкретно нужно. С оплатой проблем не было, лично я беру за услуги хорошие деньги, и они не всем по карману, потому что знаю чего стоят качественная юридическая помощь и что бывает с людьми в ее отсутствие. Оплатил достаточно быстро. Приятно с тобой работать Саша, обращайся если Фемида поставит в тупик!