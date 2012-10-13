Разработать Пользовательское соглашение для сайта

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Завершен5 заявок121 просмотр

Доброго времени суток всем.

Нужен ответственный копирайтер, в идеале владеющий русским языком, способный составить грамотное Пользовательское соглашение для коммерческого проекта.

Проект делится на две части - открытую (по подписке) и закрытую (оплата доступа).

Необходимо рассмотреть все нюансы - процесс регистрации, ответственность пользователя, достоверность информации.

То, что нравится мне: http://infobusiness2.ru/node/11333

Жду ваших предложений.

Node.js
13 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Psolomey1
Артем 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
5 дней
Никогда до этого случая не имел опыта работы с юристами, а уж через интернет - и подавно. Но Артём предстал передо мной в лучшем виде и расщелкал мой вопрос как грецкий орех - легко и уверенно! Всецело рекомендую этого специалиста всем, у кого будут вопросы по любым юридическим темам! От души благодарю за консультацию! :-)
Юридические услуги - это дорого, качественные услуги - еще дороже. Саша здравый парень и понимает суть этих слов, а также молодец в том, что не стал обращаться к различным шарлатанам и шарамыгам, оказывающим юр.услуги за 3 копейки соответствующего качества. Для любого юриста главное не только понять желание Заказчика, но и чтобы Заказчик сам понимал чего он хочет. Саша как раз из таких, легко оказывать человеку юридическую помощь когда человек понимает что ему конкретно нужно. С оплатой проблем не было, лично я беру за услуги хорошие деньги, и они не всем по карману, потому что знаю чего стоят качественная юридическая помощь и что бывает с людьми в ее отсутствие. Оплатил достаточно быстро. Приятно с тобой работать Саша, обращайся если Фемида поставит в тупик!

Заявки фрилансеров

Psolomey1
Артем 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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