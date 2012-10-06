Журналист, автор статей на игровую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок463 просмотра

Очень крупному сайту в практически неограниченном количестве нужны люди, умеющие хорошо писать про видеоигры, в том числе мобильные игры, онлайн-игры, социальные игры, консольные игры, обычные игры для компьютера. Это не "копирайт", не SEO и не тексты, чтобы "заполнить сайт". Нужны самостоятельные, абсолютно уникальные, качественные, профессиональные тексты, создаваемые в рамках имеющихся стандартов и сдаваемые в срок. За работу платим белые деньги, заключаем договор подряда. Ориентировочная ставка - 400-500 рублей за тысячу знаков с пробелами (это не оферта :)

Типичные задачи, которые будут решать успешные кандидаты:

- написание рецензий, превью, прочих статей по заказу редакции (в основном)

- посещение презентаций, просмотров, мероприятий с последующим написанием репортажей, отчетов и т.д. (изредка)

Успешные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

- возраст строго больше 18 лет

- наличие российского гражданства

- грамотная русская речь, устная и письменная

- умение четко излагать свои мысли

- умение писать емко, доступно и увлекательно

- умение общаться с людьми

- Уровень владения английским языком, позволяющий общаться с носителями на профильные темы

- Любовь к играм и высокий уровень игровой эрудиции

- наличие современного компьютера и/или консоли (консолей)

- общая адекватность и готовность работать.

Работа сдельная, удаленная, регулярная. Лучше, чтобы вы находились в Москве (москвичам преимущество), чтобы иметь возможность оперативно получать копии игр и посещать мероприятия.

Пожалуйста, присылайте подробное резюме и образцы работ, будьте готовы выполнить тестовое задание.

ВНИМАНИЕ: мы ищем постоянных авторов, оформляем договор подряда, оплата идет ежемесячно за уже сданные работы, поэтому - никакой предоплаты. Если вы принципиально работаете только по предоплате, пожалуйста, не откликайтесь.

Мы со своей стороны гарантируем, что все опубликованные работы будут оплачены.

Кроме написания статей, теоретически возможны и другие варианты сотрудничества, связанные с работой с базами данных, поиском и анализом информации и т.д.

Написание статей
13 лет назад
zindrome
Михаил 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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