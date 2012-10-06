Требуется несложный рерайт нескольких текстов объемом от 2 до 6 тыс.зн. Тема: ремонт, окна, строительство. Уникальность: от 80% Супер-креатива не нужно, главное - не исказить смысл исходника и при этом добиться уникальности, ...
Журналист, автор статей на игровую тематику
Очень крупному сайту в практически неограниченном количестве нужны люди, умеющие хорошо писать про видеоигры, в том числе мобильные игры, онлайн-игры, социальные игры, консольные игры, обычные игры для компьютера. Это не "копирайт", не SEO и не тексты, чтобы "заполнить сайт". Нужны самостоятельные, абсолютно уникальные, качественные, профессиональные тексты, создаваемые в рамках имеющихся стандартов и сдаваемые в срок. За работу платим белые деньги, заключаем договор подряда. Ориентировочная ставка - 400-500 рублей за тысячу знаков с пробелами (это не оферта :)
Типичные задачи, которые будут решать успешные кандидаты:
- написание рецензий, превью, прочих статей по заказу редакции (в основном)
- посещение презентаций, просмотров, мероприятий с последующим написанием репортажей, отчетов и т.д. (изредка)
Успешные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
- возраст строго больше 18 лет
- наличие российского гражданства
- грамотная русская речь, устная и письменная
- умение четко излагать свои мысли
- умение писать емко, доступно и увлекательно
- умение общаться с людьми
- Уровень владения английским языком, позволяющий общаться с носителями на профильные темы
- Любовь к играм и высокий уровень игровой эрудиции
- наличие современного компьютера и/или консоли (консолей)
- общая адекватность и готовность работать.
Работа сдельная, удаленная, регулярная. Лучше, чтобы вы находились в Москве (москвичам преимущество), чтобы иметь возможность оперативно получать копии игр и посещать мероприятия.
Пожалуйста, присылайте подробное резюме и образцы работ, будьте готовы выполнить тестовое задание.
ВНИМАНИЕ: мы ищем постоянных авторов, оформляем договор подряда, оплата идет ежемесячно за уже сданные работы, поэтому - никакой предоплаты. Если вы принципиально работаете только по предоплате, пожалуйста, не откликайтесь.
Мы со своей стороны гарантируем, что все опубликованные работы будут оплачены.
Кроме написания статей, теоретически возможны и другие варианты сотрудничества, связанные с работой с базами данных, поиском и анализом информации и т.д.
Заявки фрилансеров
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