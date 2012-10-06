Требуется копирайтер

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Завершен9 заявок162 просмотра

Для постоянного сотрудничества требуется копирайтер для написания статей различной тематики (копирайт, рерайт, seo-тексты, продающие тексты - задания разноплановые). Заказы регулярные. Готов платить не более 30р. за 1000зн.

Написание статей
13 лет назад
maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
13 лет назад
$200
30 дней
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Заявки фрилансеров

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
13 лет назад

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