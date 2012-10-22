Статьи для сайта

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Завершен12 заявок326 просмотров

Креативные статьи для сайта на тему QR кода. Требуется написания коротких статей по тематике сайта , для описания функционала, для рекламных статей и для буклетов.

Написание статей
13 лет назад
velcom
Максим 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Goldenright
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
Креативно, качественно, в срок. Рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Goldenright
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
13 лет назад

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