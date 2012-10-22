Требуется рерайтеры на постоянное сотрудничество. Пишите сюда или сразу в аську 642–835–238. Принимаю и новичков, возможно обучение. Тематики самые различные, работа есть практически всегда. Всегда рады активным и целеустремленным, ответсвенным и исполнительным людям!
Статьи для сайта
Креативные статьи для сайта на тему QR кода. Требуется написания коротких статей по тематике сайта , для описания функционала, для рекламных статей и для буклетов.
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