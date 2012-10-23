Название фирмы USB Flash-накопителей (флешек)

# 1 — $ 50

Здравствуйте фрилансеры! И снова необходима Ваша помощь с подбором названия фирмы. Деятельность фирмы - продажа USB Flash накопители (флешек) под нанесение логотипа (рекламные) оптом, объемом от 2 до 16 Гб. флешки разных цветов и форм. Наши клиенты это средний и крупный бизнес — заводы, импортеры, производители. Находимся в Украине. Рассмотрим названия на русском и английском языках, как из одного, так и из двух (нескольких) слов. Хотелось бы простое, созвучное, запоминающееся имя для нашей фирмы. Победителю оплату как всегда гарантируем! Всем успехов!!!