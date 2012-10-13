Копирайтинг (тематика банки, кредиты, финансы)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок179 просмотров

Необходимо написать статьи тематика банки, кредиты, финансы.

Объем: 140тыс символов

Оплата: 60р за 1000

Сроки: неделя

Условия: предоплата 50%, скидывать выполненные тексты раз в день на проверку и корректировку. Откровенные повторы, ошибки и не качественный текст не будет принят. Уникальность не менее 95%. Если у Вас нет времени и вы не уложитесь за неделю, лучше не брать заказ.

12 лет назад
Madalet
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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