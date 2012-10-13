Задача: Необходимо придумать прикольные и/или философские уникальные фразы (на англ. языке), которые бомжи пишут у себя на картонке, когда просят деньги. Результат необходимо представить в текстовом файле. Файл должен иметь следующий формат: ...
Копирайтинг (тематика банки, кредиты, финансы)
Необходимо написать статьи тематика банки, кредиты, финансы.
Объем: 140тыс символов
Оплата: 60р за 1000
Сроки: неделя
Условия: предоплата 50%, скидывать выполненные тексты раз в день на проверку и корректировку. Откровенные повторы, ошибки и не качественный текст не будет принят. Уникальность не менее 95%. Если у Вас нет времени и вы не уложитесь за неделю, лучше не брать заказ.
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