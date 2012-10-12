Нужна статья на тему туризма

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Закрыт12 заявок280 просмотров

Уважаемые фрилансеры. мне ужна статья на тему туризма. Оплата 50 рублей за 1к. Объём 1,5к. подробное ТЗ вышлю испонителю. Оплата через вебмани.

13 лет назад
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9 лет назад

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