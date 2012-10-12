Нужны специалисты в написании продающих текстов. Это кольцеобразные системы продаж, где проводим пользователя по лестнице узнавания продукта. Идеально, чтобы вы уже понимали и применяли принципы Аида. Возможна работа с новичками, но с хорошим слогом и ...
Нужна статья на тему туризма
Уважаемые фрилансеры. мне ужна статья на тему туризма. Оплата 50 рублей за 1к. Объём 1,5к. подробное ТЗ вышлю испонителю. Оплата через вебмани.
Заявки фрилансеров
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