Нужна статья на тему туризма

Нужны специалисты в написании продающих текстов. Это кольцеобразные системы продаж, где проводим пользователя по лестнице узнавания продукта. Идеально, чтобы вы уже понимали и применяли принципы Аида. Возможна работа с новичками, но с хорошим слогом и ...