Ищу толкового рерайтера. Нужен качественный рерайт текстов. Тема - дизайн интерьера и ремонт. В тексты нужно вставлять по несколько ключей. Исходники дам, искать не нужно. Цена - 30 руб.. Вебмани или ...
Рерайтинг на строительную тематику
Нужно 10 статей по 2000 на строительную тематику.
Сегодня до 23.00 по мск
Уникальность 95% адвего. Исходники даю, примеры работы есть. Ключей нет.
Оплата Яндекс.Деньги
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача: написание текста (SEO копирайтинг с елементами СЕО рерайтинга) для сайта веб-студии. Необходимо будет текст, для описания разделов сайта, подразделов, рекламные статьи - для размещения на досках объявлений, краткое описания компании в целом - для ...Завершен12 лет назад
Нужны копирайтеры и рерайтеры для написания статей, рерайта новостей и обзоров. Тематика компьютеры и интернет. Пишите свои цены за 1000 знаков буду работать с теми кто предложит наименьшую цену и ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека для написания качественного КП . Тематика бижутерия с камнями сваровски производство Италия.Подробно все расскажу при обсуждении проекта. Оплата 800 руб. Объем КП А4.Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать серию статей на медицинские сайты. Общий объем 50 000 символовЗавершен13 лет назад
Всем привет! На постоянной основе нужен человек (ФРИЛАНСЕР, НЕ В ОФИС), который будет заниматься поддержанием и раскруткой сайта www.elsieshop.ru Предпочтение отдаётся людям, владеющим навыками: копирайтинга продвижения интернет-рекламы программирования контент-менеджмента ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
Написать статьи о пассивном доходе. 1. Что такое пассивный доход и чем он хорош, какие виды пассивного дохода есть. 2. Доход со сдачи недвижимости в аренду (гаражи, квартиры, офисы, склады, магазины) 3. ...Завершен13 лет назад
Добрый день, есть конспект (план) статей обзора рынка услуг и комплектующих в сфере теплоснабжения, нужно создать читабельные тексты для посетителей сайта, т.е. задача не количество знаков, а грамотное донесение информации, так же нужно будет подобрать ...Завершен13 лет назад
Привет! Ищу толкового журналиста, который старше 25 лет, играл в онлайн казино. Есть опыт написание подобной тематики. Нужны интересные тексты со смыслом. 40к знаков Всего 28 текстов + 4-5 обзора онлайн казино. ...Завершен13 лет назад
Нужно написать 2 уникальные статьи для продвижения компании в поисковиках. Срок вторник след. недели! Темы вышлю. Компания занимается поставкой и продажей оборудования, станков и инструмента для механической обработки металла, фрезерных обрабатывающих центров, ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад