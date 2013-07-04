Написание текста на разделы/подразделы веб-студии

Задача: написание текста (SEO копирайтинг с елементами СЕО рерайтинга) для сайта веб-студии. Необходимо будет текст, для описания разделов сайта, подразделов, рекламные статьи - для размещения на досках объявлений, краткое описания компании в целом - для размещения в каталогах предприятий. Есть черновик набросков текста под каждый раздел/подраздел также составлено семантическое ядро.

Примерные объемы : основные разделы ориентировочно 15000 символов без пробелов

подразделы ориентировочно 30000 символов без пробелов

рекламные статьи + описание предприятия в каталоги примерно 5000 символов без пробелов

Оплата: желательно наличными или на карту приват банка, или по выбору исполнителя

Опыт работы сео копирайтинга и сео рерайтинга похожих проектов обязателен