Написание текста на разделы/подразделы веб-студии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен33 заявки362 просмотра

Задача: написание текста (SEO копирайтинг с елементами СЕО рерайтинга) для сайта веб-студии. Необходимо будет текст, для описания разделов сайта, подразделов, рекламные статьи - для размещения на досках объявлений, краткое описания компании в целом - для размещения в каталогах предприятий. Есть черновик набросков текста под каждый раздел/подраздел также составлено семантическое ядро.

Примерные объемы : основные разделы ориентировочно 15000 символов без пробелов

подразделы ориентировочно 30000 символов без пробелов

рекламные статьи + описание предприятия в каталоги примерно 5000 символов без пробелов

Оплата: желательно наличными или на карту приват банка, или по выбору исполнителя

Опыт работы сео копирайтинга и сео рерайтинга похожих проектов обязателен

12 лет назад
ssdozor
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$125
5 дней
Работа выполнена с оценкой хорошо.
Сергей - хороший заказчик: составляет подробно тз, вовремя оплачивает и приятен в общении.

Заявки фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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