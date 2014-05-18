Рерайт текстов - дизайн, ремонт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок354 просмотра

Ищу толкового рерайтера. Нужен качественный рерайт текстов. Тема - дизайн интерьера и ремонт. В тексты нужно вставлять по несколько ключей. Исходники дам, искать не нужно. Цена - 30 руб.. Вебмани или 8 грн. на карту Приватбанка. Цена не обсуждается.

От вас:

умение по-русски излагать мысли

желание сделать текст легким и полезным для пользователя

работа с ключами

присутствие он-лайн

ответственность

умение договариваться

исправлять работу, в случае ,если я так считаю

Тестовое задание, одно на всех, жду на свой и-мейл [email protected]

На Руси в XVII в. тоже существовала спальня-приемная. Доподлинно неизвестно, выполняла ли она только декоративную функцию или же применялась и по прямому назначению. Веком позже парадная спальня окончательно преображается в приемную, завершающую парадную анфиладу комнат. Кровать в ней делается композиционным центром и, по аналогии с европейскими спальнями, устанавливается в нише (алькове). Для этого все пространство комнаты делится перегородками на части. Наибольшая из них, примыкающая к окнам, остается свободной. По бокам кровати, которая находится в другой части помещения, располагаются две двери. Одна из них ведет в гардеробную (комодите), другая - в "кабинет удобств", который представляет собой маленький чуланчик. Вседневные спальни устраивались так же, но обставлялись скромнее и имели более развитые подсобные помещения, располагавшиеся по обе стороны и позади ниши-алькова. Во второй половине XVIII в. при парадной спальне подсобные помещения оборудоваться перестали.

ключ 1 раз услуги дизайнера интерьера киев -

Очень надеюсь найти классного помощника )))

Сотрудничество не состоялось в связи с исчезновением основной претендентки :(.

11 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Shine_S
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
10 дней
Довольна сотрудничеством. Светлане, возможно, немного не хватает опыта, зато она мгновенно учится. Пишет быстро, хорошо, уникально, интересно. Рекомендую!
Было очень приятно работать с Татьяной: толково объясняет, всегда на связи, быстро проводит оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Shine_S
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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