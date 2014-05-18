Всем привет! На постоянной основе нужен человек (ФРИЛАНСЕР, НЕ В ОФИС), который будет заниматься поддержанием и раскруткой сайта www.elsieshop.ru Предпочтение отдаётся людям, владеющим навыками: копирайтинга продвижения интернет-рекламы программирования контент-менеджмента ...
Рерайт текстов - дизайн, ремонт
Ищу толкового рерайтера. Нужен качественный рерайт текстов. Тема - дизайн интерьера и ремонт. В тексты нужно вставлять по несколько ключей. Исходники дам, искать не нужно. Цена - 30 руб.. Вебмани или 8 грн. на карту Приватбанка. Цена не обсуждается.
От вас:
умение по-русски излагать мысли
желание сделать текст легким и полезным для пользователя
работа с ключами
присутствие он-лайн
ответственность
умение договариваться
исправлять работу, в случае ,если я так считаю
Тестовое задание, одно на всех, жду на свой и-мейл [email protected]
На Руси в XVII в. тоже существовала спальня-приемная. Доподлинно неизвестно, выполняла ли она только декоративную функцию или же применялась и по прямому назначению. Веком позже парадная спальня окончательно преображается в приемную, завершающую парадную анфиладу комнат. Кровать в ней делается композиционным центром и, по аналогии с европейскими спальнями, устанавливается в нише (алькове). Для этого все пространство комнаты делится перегородками на части. Наибольшая из них, примыкающая к окнам, остается свободной. По бокам кровати, которая находится в другой части помещения, располагаются две двери. Одна из них ведет в гардеробную (комодите), другая - в "кабинет удобств", который представляет собой маленький чуланчик. Вседневные спальни устраивались так же, но обставлялись скромнее и имели более развитые подсобные помещения, располагавшиеся по обе стороны и позади ниши-алькова. Во второй половине XVIII в. при парадной спальне подсобные помещения оборудоваться перестали.
ключ 1 раз услуги дизайнера интерьера киев -
Очень надеюсь найти классного помощника )))
Сотрудничество не состоялось в связи с исчезновением основной претендентки :(.
Выбранный исполнитель
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