Статьи по инженерной сантехнике

Требуется 5 -7 статей по инженерной сантехнике, темы любые из (полипропиленовые трубы и фитинги, металлопластиковые трубы и фитинги, Резьбовые, пресс и компрессионные фитинги, канализационные трубы и фитинги, биметаллические, алюминиевые и стальные радиаторы, приборы учета воды, запорная, терморегулирующая и предохранительная арматура, насосное оборудование, хомуты и крепления для труб, теплоизоляция, оборудование для монтажа и гидравлических испытаний, отопление, системы канализации, трубопроводные системы, запорная арматура, котельное оборудование, дымоходы, насосное оборудование, вентиляция, кондиционирование). Размер - 1500-3000 знаков каждая. Оплата 50-70 руб за 1000 зн. (без пробелов).Способ оплаты- Webmoney, Яндекс деньги, на карту сбера. Предоплаты- нет.