Статьи по инженерной сантехнике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки137 просмотров

Требуется 5 -7 статей по инженерной сантехнике, темы любые из (полипропиленовые трубы и фитинги, металлопластиковые трубы и фитинги, Резьбовые, пресс и компрессионные фитинги, канализационные трубы и фитинги, биметаллические, алюминиевые и стальные радиаторы, приборы учета воды, запорная, терморегулирующая и предохранительная арматура, насосное оборудование, хомуты и крепления для труб, теплоизоляция, оборудование для монтажа и гидравлических испытаний, отопление, системы канализации, трубопроводные системы, запорная арматура, котельное оборудование, дымоходы, насосное оборудование, вентиляция, кондиционирование). Размер - 1500-3000 знаков каждая. Оплата 50-70 руб за 1000 зн. (без пробелов).Способ оплаты- Webmoney, Яндекс деньги, на карту сбера. Предоплаты- нет.

13 лет назад
LuckyPit
Алексей 
53 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
13 лет назад
$35
3 дня
Слог хороший. Буду заказывать еще. Рекомендую.
Во всех отношениях отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество. Буду рада его продолжению )

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
13 лет назад
ТОП-10
Копирайтинг

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