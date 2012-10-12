Проверить валидность верстки шаблона (исходник макета дам). Доделать и наконтентить сайт. CMS – Joomla 2.5. Доделать: модуль заказа обратного звонка, отправку заявки с сайта. Наконтентить. Тексты готовы. В одном месте – размещение текста «якорем». Адрес сайта - в приложении. Срок ...
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- $33Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нарезать, сверстать, посадить на джумлу, выложить. Хостинг есть, домен рабочий. Подробное ТЗ по запросу. Срок- быстро)Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется сделать новый логотип производственной компании.Срок 1-2 дня. Оплата по выполнению. Исходник после оплаты. Подробная информация по запросу. Цена 1000 руб. Еще 500 руб премия если очень понравится.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется 5 -7 статей по инженерной сантехнике, темы любые из (полипропиленовые трубы и фитинги, металлопластиковые трубы и фитинги, Резьбовые, пресс и компрессионные фитинги, канализационные трубы и фитинги, биметаллические, алюминиевые и стальные радиаторы, приборы учета ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
11 лет назад
Отлично поработали с Алексеем. Задание описано четко, проблем с оплатой нет.
Ответный отзыв
Аккуратно, профессионально, со знанием дела, вовремя. Рекомендую.
$35
10 баллов
11 лет назад
Во всех отношениях отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество. Буду рада его продолжению )
Ответный отзыв
Слог хороший. Буду заказывать еще. Рекомендую.
$10
10 баллов
11 лет назад
Замечательный заказчик! Постановка задачи четкая и ясная! Приятный в общении человек! Оплата в срок в полном объеме! Было приятно сотрудничать! Обращайтесь еще!
Ответный отзыв
Все хорошо. Толково, быстро, профессионально. Рекомендую.