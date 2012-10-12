LuckyPit

Алексей Яковлев LuckyPit

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
No_Mosk
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
$50
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и повесить на joomla
Отлично поработали с Алексеем. Задание описано четко, проблем с оплатой нет.
Аккуратно, профессионально, со знанием дела, вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Статьи по инженерной сантехнике
Во всех отношениях отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество. Буду рада его продолжению )
Слог хороший. Буду заказывать еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Valu11
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Логотип для производственной компании
Замечательный заказчик! Постановка задачи четкая и ясная! Приятный в общении человек! Оплата в срок в полном объеме! Было приятно сотрудничать! Обращайтесь еще!
Все хорошо. Толково, быстро, профессионально. Рекомендую.
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