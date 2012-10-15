Написать "продающий текст" в 1200 символов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок223 просмотра

Сегодня нужно написать текст письма для рассылки (реклама вебинара по бизнес-тематике). Текст должен писаться "продающим", т.е. требуется знание правил и опыт профессионального составления подобных писем. Цель письма - максимально заинтересовать читающего перейти к регистрации на вебинар. Вебинар сам по себе очень интересен и проводится ПОКА бесплатно. Тема такая: 11. ПРОВЕРЕННЫХ способов БЫСТРО ПОВЫСИТЬ себе ЗАРПЛАТУ.

От Вас - предложение цены и портфолио с продающими текстами.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Goldenright
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$15
2 дня
Заказывал рекламный текст для рассылки. Получилось очень хорошо с первого раза. Продающие тексты Николай писать умеет - рекомендую!
Спасибо за интересный заказ и приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Goldenright
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
13 лет назад

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