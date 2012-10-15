Написать "продающий текст" в 1200 символов

Сегодня нужно написать текст письма для рассылки (реклама вебинара по бизнес-тематике). Текст должен писаться "продающим", т.е. требуется знание правил и опыт профессионального составления подобных писем. Цель письма - максимально заинтересовать читающего перейти к регистрации на вебинар. Вебинар сам по себе очень интересен и проводится ПОКА бесплатно. Тема такая: 11. ПРОВЕРЕННЫХ способов БЫСТРО ПОВЫСИТЬ себе ЗАРПЛАТУ.

От Вас - предложение цены и портфолио с продающими текстами.