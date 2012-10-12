Нужно сделать описание 17 компаний. Общая информация рекламного характера. Не более 1500 знаков каждая (без пробелов). Список компаний предоставлю исполнителю при переписке.
Продающие тексты
Нужны специалисты в написании продающих текстов. Это кольцеобразные системы продаж, где проводим пользователя по лестнице узнавания продукта. Идеально, чтобы вы уже понимали и применяли принципы Аида. Возможна работа с новичками, но с хорошим слогом и за адекватную цену. Со всеми предложениями пишите только в проект (за личные сообщения по проекту автоматический бан).
Заявки фрилансеров
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