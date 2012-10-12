Тексты на финансовую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок169 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать несколько текстов на финансовую тематику: кредиты(автокредиты и потребительские, кредиты для бизнеса), вклады, ипотека. Всего 5 штук. Объем каждого около 1500 знаков, может больше. Будут предоставлены ключи, которые нужно будет красиво вписать в текст.

Статьи должны давать наиболее полное представление о раскрываемой теме, чтобы люди считали их естественными, верили и доверяли им.

От вас жду ссылки на свои статьи по теме и расценки. Все ответы без ссылок или расценок не рассматриваются. Все заявки скрыты.

13 лет назад
BillyBoy
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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