Продающий текст на сайт, тема: "Кредиты наличными"

Здравствуйте. Нужно написать несколько текстов на финансовую тематику: кредиты(автокредиты и потребительские, кредиты для бизнеса), вклады, ипотека. Всего 5 штук. Объем каждого около 1500 знаков, может больше. Будут предоставлены ключи, которые нужно будет ...