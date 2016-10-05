Слоган для ювелирной компании.

Необходимо придумать название для магазина автозапчастей и аксессуаров, и соответствующий названию свободный домен в зоне *.ru (без тире и цифр). Название должно иметь четкое произношение, чтобы любой человек (даже ребенок) с ходу мог запомнить. Можно не по ...
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Добрый день коллеги ! Необходимо создать уникальный слоган компании UMAX. Мы занимаемся изготовлением и продажей ювелирных изделий из серебра. Ознакомится с ассортиментом можно на сайте - http://www.umax.ua
Оговорюсь сразу сайт будет реконструироваться, чисто для ознакомление с ассортиментом.
Слоган должен быть созвучный, красивый и запоминающийся. Мы делаем коллекции от создания до реализации клиенту.
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