Слоган для ювелирной компании.

$40
Нейминг и СлоганыЗавершен101 заявка1202 просмотра
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#1$40

Добрый день коллеги ! Необходимо создать уникальный слоган компании UMAX. Мы занимаемся изготовлением и продажей ювелирных изделий из серебра. Ознакомится с ассортиментом можно на сайте - http://www.umax.ua

Оговорюсь сразу сайт будет реконструироваться, чисто для ознакомление с ассортиментом.

Слоган должен быть созвучный, красивый и запоминающийся. Мы делаем коллекции от создания до реализации клиенту. 

7 лет назад
nanodirector
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
VeKaReVa
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
Поздравляю и спасибо за участие !
Спасибо за конкурс и высокую оценку моей работы.
Заявки фрилансеров
VeKaReVa
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
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