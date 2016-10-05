Слоган для ювелирной компании.

# 1 — $ 40

Добрый день коллеги ! Необходимо создать уникальный слоган компании UMAX. Мы занимаемся изготовлением и продажей ювелирных изделий из серебра. Ознакомится с ассортиментом можно на сайте - http://www.umax.ua

Оговорюсь сразу сайт будет реконструироваться, чисто для ознакомление с ассортиментом.

Слоган должен быть созвучный, красивый и запоминающийся. Мы делаем коллекции от создания до реализации клиенту.