Придумать название домена.

# 1 — $ 10

Добрый день!

Необходимо придумать англоязычное название для проекта. Название должно удовлетворять следующим требованиям:

- Быть свободным доменом в зоне .com (проверить можно здесь https://www.nic.ru/whois/)

- Легко запоминаться

- Хорошо звучать для русскоговорящего человека.

Проект занимается мониторингом и анализом хайпов - высокодоходных инвестиционных программ. Мы постоянно следим, чтобы они соблюдали свои обязательства и предупреждаем вкладчиков при обнаружении проблем. Также на сайте проекта публикуется контент, относящийся к тематике онлайн-финансов.

Ключевые слова: hyip, forex, криптовалюты, мировые биржи и т.д. Однако, не желательно включать hyip, forex их в название.

Название должно быть респектабельным, "свежим", без русского душка.

Приглашаем всех профессионалов к участию. Удачи!