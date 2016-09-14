Конкурс Нейминг "Создание и продвижение сайтов"

$60
Нейминг и СлоганыЗавершен48 заявок803 просмотра
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#1$60

Требуется изобрести нормальное название для компании-разработчика сайтов + их продвижения SEO, Контекст, SMM

Одно слово. 

Надо придумать название и домен. Домен должен быть свободен, предпочтительно ru, точно не РФ, никаких тире.

Слово должно одинаково хорошо читаться на латинице и русском. 

Слово не обязательно должно существовать в словаре. 

Отсутствие проблем с транскрипцией (эстимейт, эйдженси, эдоуби и тд.) и диктовкой - чтобы не было разночтений. 

Т.е. чтобы сказать бабушке - и она поняла как это набрать латиницей в браузере

Отсутствие "спотыкающихся" слогов, нескольких согласных или парных гласных подряд. 

Название не должно быть аббревиатурой и не должно содержать типичных технических аппендиксов - SOFT, WEB и ТД 

В-общем, никаких «Зюзюбрики Криэйтив» 

О компании: 

Мы работаем около 10 лет, но у нас плохое название из 5 букв, несколько согласных подряд, и буква W, ну вы поняли, все это прочесть с первого раза невозможно. 

Новый бренд выделен для цен выше среднего в нашем регионе. Премиальный, полный пакет услуг от и до

Еще раз обратите внимание на "Название не должно быть аббревиатурой и не должно содержать типичных технических аппендиксов и приставок - SOFT, WEB и ТД"

Слово не обязательно должно существовать в словаре, оно может просто хорошо звучать

7 лет назад
rfweb
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
babydoll
49 летГрузия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
7 лет назад
#1
Единственный человек кто понял задание на нейминг точно так, как мы и хотели. Первые варианты были близки. но не 100% попадание При личном контакте запросили еще варианты - и было четкое попадание. Очень рады результатом!
Евгений прекрасный заказчик, с которым приятно работать. ТЗ четкое и понятное, никаких дополнительных уточнений не потребовалась. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
babydoll
49 летГрузия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
7 лет назад
#1
ТОП-5
Нейминг и Слоганы
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