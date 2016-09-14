Конкурс Нейминг "Создание и продвижение сайтов"

# 1 — $ 60

Требуется изобрести нормальное название для компании-разработчика сайтов + их продвижения SEO, Контекст, SMM

Одно слово.

Надо придумать название и домен. Домен должен быть свободен, предпочтительно ru, точно не РФ, никаких тире.

Слово должно одинаково хорошо читаться на латинице и русском.

Слово не обязательно должно существовать в словаре.

Отсутствие проблем с транскрипцией (эстимейт, эйдженси, эдоуби и тд.) и диктовкой - чтобы не было разночтений.

Т.е. чтобы сказать бабушке - и она поняла как это набрать латиницей в браузере

Отсутствие "спотыкающихся" слогов, нескольких согласных или парных гласных подряд.

Название не должно быть аббревиатурой и не должно содержать типичных технических аппендиксов - SOFT, WEB и ТД

В-общем, никаких «Зюзюбрики Криэйтив»

О компании:

Мы работаем около 10 лет, но у нас плохое название из 5 букв, несколько согласных подряд, и буква W, ну вы поняли, все это прочесть с первого раза невозможно.

Новый бренд выделен для цен выше среднего в нашем регионе. Премиальный, полный пакет услуг от и до

Еще раз обратите внимание на "Название не должно быть аббревиатурой и не должно содержать типичных технических аппендиксов и приставок - SOFT, WEB и ТД"

Слово не обязательно должно существовать в словаре, оно может просто хорошо звучать