Конкурс Нейминг "Создание и продвижение сайтов"

Требуется нейминг к приложению, бюджет 20$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изобрести нормальное название для компании-разработчика сайтов + их продвижения SEO, Контекст, SMM
Одно слово.
Надо придумать название и домен. Домен должен быть свободен, предпочтительно ru, точно не РФ, никаких тире.
Слово должно одинаково хорошо читаться на латинице и русском.
Слово не обязательно должно существовать в словаре.
Отсутствие проблем с транскрипцией (эстимейт, эйдженси, эдоуби и тд.) и диктовкой - чтобы не было разночтений.
Т.е. чтобы сказать бабушке - и она поняла как это набрать латиницей в браузере
Отсутствие "спотыкающихся" слогов, нескольких согласных или парных гласных подряд.
Название не должно быть аббревиатурой и не должно содержать типичных технических аппендиксов - SOFT, WEB и ТД
В-общем, никаких «Зюзюбрики Криэйтив»
О компании:
Мы работаем около 10 лет, но у нас плохое название из 5 букв, несколько согласных подряд, и буква W, ну вы поняли, все это прочесть с первого раза невозможно.
Новый бренд выделен для цен выше среднего в нашем регионе. Премиальный, полный пакет услуг от и до
Еще раз обратите внимание на "Название не должно быть аббревиатурой и не должно содержать типичных технических аппендиксов и приставок - SOFT, WEB и ТД"
Слово не обязательно должно существовать в словаре, оно может просто хорошо звучать
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