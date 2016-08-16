1 слоган + 3 кричали для магазина " первый сорт"

Необходимо разработать (придумать, предложить и т.д.) для семечек и арахиса, короткое, звучное, запоминающееся, было и есть в настоящее время "Русская Полянка". Испытываем проблемы с дистрибьюцией в Казахстане, да и у себя в области просят что-то ...