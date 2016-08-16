1 слоган + 3 кричали для магазина " первый сорт"

Необходимо придумать название для магазинов головных уборов (шапки, кепки, шляпы) и аксессуаров (шарфы, перчатки, зонтики ...). Целевая аудитория - женщины 20-35 лет. Рынок - Украина. Прием вариантов до - 09.09.2016. Прием вариантов завершен. Изучаем варианты и выбираем победителей. Итоги конкурса будут ...
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Нужен
1. Слоган компании
2. Кричалка для плаката приобрести дисконтную карту магазина
3. Кричалка для на клейки на дверь типа " спасибо за покупку, приходите ещё"
4. Кричалка- мотиватор чтобы клиенты становились постоянными
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