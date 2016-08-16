1 слоган + 3 кричали для магазина " первый сорт"

$20
Нейминг и СлоганыЗакрыт30 заявок413 просмотров
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Нужен 

1. Слоган компании 

2. Кричалка для плаката приобрести дисконтную карту магазина 

3. Кричалка для на клейки на дверь типа " спасибо за покупку, приходите ещё" 

4. Кричалка- мотиватор чтобы клиенты становились постоянными 

7 лет назад
kostiastilist240
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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