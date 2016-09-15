# 1 — $ 15

Нужно придумать название и домен для компании, которая занимается установкой и ремонтом рольставен, шлагбаумов и автоматических ворот в Москве и Московской области.

1. Название должно хорошо звучать на русском языке и соответствующий домен должен быть легко запоминаем, либо легко набираем под диктовку по телефону.

2. Чем короче название, тем лучше (идеальный вариант 5-7 символов)

3. Домен с этим названием должен быть свободен в зоне ru и com.

В приложении макет нового сайта компании.