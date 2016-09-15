Необходимо придумать название и домен для компании по оказанию бухгалтерских услуг и полного сопровождения по кадрам. 1. Лидерство. Стабильность.Гарантия — основные качества нашей компании 2. Принцип аутсорсинга – вместе, но на расстоянии 2. Мы увеличиваем Вашу прибыль, экономя ...
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Нужно придумать название и домен для компании, которая занимается установкой и ремонтом рольставен, шлагбаумов и автоматических ворот в Москве и Московской области.
1. Название должно хорошо звучать на русском языке и соответствующий домен должен быть легко запоминаем, либо легко набираем под диктовку по телефону.
2. Чем короче название, тем лучше (идеальный вариант 5-7 символов)
3. Домен с этим названием должен быть свободен в зоне ru и com.
В приложении макет нового сайта компании.
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