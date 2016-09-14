Придумать название и домен

$10
Нейминг и СлоганыЗавершен23 заявки523 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$10

Необходимо придумать название и домен для компании по оказанию бухгалтерских услуг и полного сопровождения по кадрам.

1. Лидерство. Стабильность.Гарантия — основные качества нашей компании

2. Принцип аутсорсинга – вместе, но на расстоянии

2. Мы увеличиваем Вашу прибыль, экономя на содержании бухгалтерии и налогах в рамках закона. 

3. Мы — профессионалы, у нас все четко и в срок

7 лет назад
bumel
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Победитель конкурса
sonya_randolph
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
Спасибо за предложенные варианты! Выбор пал на Вас )
Спасибо! Татьяна, приятно было с вами сотрудничать) Подробное задание позволило четко понять, что необходимо заказчику. Своевременная оплата. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
sonya_randolph
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Придумать название домена.

    $10

    Добрый день! Необходимо придумать англоязычное название для проекта. Название должно удовлетворять следующим требованиям: - Быть свободным доменом в зоне .com (проверить можно здесь https://www.nic.ru/whois/) - Легко запоминаться - Хорошо звучать для русскоговорящего человека. Проект занимается мониторингом и анализом хайпов - ...

    Нейминг и Слоганы61 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Конкурс Нейминг "Создание и продвижение сайтов"

    $60

    Требуется изобрести нормальное название для компании-разработчика сайтов + их продвижения SEO, Контекст, SMM Одно слово.  Надо придумать название и домен. Домен должен быть свободен, предпочтительно ru, точно не РФ, никаких тире. Слово должно одинаково хорошо читаться на латинице ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать слоган торгово-производственной компании

    Компании занимающейся оптовой торговлей продуктов питания,а также производством куриных полуфабрикатов требуется слоган.Требования к слогану:максимально запоминающийся,звучный и отображал деятельность компании.

    Нейминг и Слоганы38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Название для магазинов головных уборов и аксессуаров

    $40

    Необходимо придумать название для магазинов головных уборов (шапки, кепки, шляпы) и аксессуаров (шарфы, перчатки, зонтики ...). Целевая аудитория - женщины 20-35 лет. Рынок - Украина. Прием вариантов до - 09.09.2016. Прием вариантов завершен. Изучаем варианты и выбираем победителей. Итоги конкурса будут ...

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • 1 слоган + 3 кричали для магазина " первый сорт"

    $20

    Нужен  1. Слоган компании  2. Кричалка для плаката приобрести дисконтную карту магазина  3. Кричалка для на клейки на дверь типа " спасибо за покупку, приходите ещё"  4. Кричалка- мотиватор чтобы клиенты становились постоянными

    Нейминг и Слоганы30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Придумать название и слоган компании

    $10

    Наша компания занимается разработкой сайта, комплексным маркетингом, контекстной рекламой, мобильными приложениями. Нравятся названия - Акуле плевать, манимейкер, анонимный предприниматель, атланты бизнеса, Sales Monster, Convert Monster . Желательно чтобы в названии было слово "Маркетинг", но не обязательно.  Нужно ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Название для сети скалодромов

    $9

    Придумать название для сети спортивно-развлекательных центров. В центр входит скалодром, батуты, элементы веревочного парка, кафе и т.д. масштаб интересов кампании: национальный целевая аудитория: от 5-ти до 35 лет, м/ж, средний уровень доходов, активный образ жизни Тут есть как ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад