Добрый день! Необходимо придумать англоязычное название для проекта. Название должно удовлетворять следующим требованиям: - Быть свободным доменом в зоне .com (проверить можно здесь https://www.nic.ru/whois/) - Легко запоминаться - Хорошо звучать для русскоговорящего человека. Проект занимается мониторингом и анализом хайпов - ...
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Необходимо придумать название и домен для компании по оказанию бухгалтерских услуг и полного сопровождения по кадрам.
1. Лидерство. Стабильность.Гарантия — основные качества нашей компании
2. Принцип аутсорсинга – вместе, но на расстоянии
2. Мы увеличиваем Вашу прибыль, экономя на содержании бухгалтерии и налогах в рамках закона.
3. Мы — профессионалы, у нас все четко и в срок
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