# 1 — $ 10

Необходимо придумать название и домен для компании по оказанию бухгалтерских услуг и полного сопровождения по кадрам.

1. Лидерство. Стабильность.Гарантия — основные качества нашей компании

2. Принцип аутсорсинга – вместе, но на расстоянии

2. Мы увеличиваем Вашу прибыль, экономя на содержании бухгалтерии и налогах в рамках закона.

3. Мы — профессионалы, у нас все четко и в срок