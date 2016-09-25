# 1 — $ 30

Необходимо придумать название для магазина автозапчастей и аксессуаров, и соответствующий названию свободный

домен в зоне *.ru (без тире и цифр).

Название должно иметь четкое произношение, чтобы любой человек (даже ребенок) с ходу мог запомнить. Можно не по тематике.

Не связывать название с шинам и дисками, а также моим логином.

Исключить названия: Каскад, АБС, Кардан, АзиаАвто, ЕвроАвто, АвтоЕвро, Би-Би, Кореан-Т, Автомакс, Emex, Exist, Autodoc.

Для отслеживания свободных доменных имен используйте сервис: http://www.whois-service.ru/ Большая часть заявок пришла с занятыми именами.

Выбор победителя 19.09.2016 г.

19.09.2016 г. - выбор победителя