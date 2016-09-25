Придумать название

$30
Нейминг и СлоганыЗавершен87 заявок1192 просмотра
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#1$30

Необходимо придумать название для магазина автозапчастей и аксессуаров, и соответствующий названию свободный

домен в зоне *.ru (без тире и цифр).

Название должно иметь четкое произношение, чтобы любой человек (даже ребенок) с ходу мог запомнить. Можно не по тематике.

Не связывать название с шинам и дисками, а также моим логином.

Исключить названия: Каскад, АБС, Кардан, АзиаАвто, ЕвроАвто, АвтоЕвро, Би-Би, Кореан-Т, Автомакс, Emex, Exist,  Autodoc.

Для отслеживания свободных доменных имен используйте сервис: http://www.whois-service.ru/  Большая часть заявок пришла с занятыми именами.

Выбор победителя 19.09.2016 г. 

19.09.2016 г.  - выбор победителя

7 лет назад
avtomakc68
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#1
Самые лучший вариант названия на основе задания предложила Катрина. Спасибо ей за это.
Спасибо за интересный конкурс и приятное общение! Рекомендую как надежного заказчика.
Заявки фрилансеров
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#1
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