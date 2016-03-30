avtomakc68

Необходимо разработать логотип интернет-магазина автозапчастей для дизайна сайта (прикреплен). Название carwix.ru. Занимаемся продажей автозапчастей, аксессуаров, масел и автохимии, щеток стеклоочистителя и т.д. Если нужна дополнительная информация, пишите в ЛС
- $60Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать макет страницы на движке cs-cart по прототипу [code]Прототип [/code], а также реализовать возможность входа/регистрации по номеру телефона. Шаблон базовый cs-cart. Без предоплаты, т.к. много жуликов. Есть материал, оплачиваю... Уважаемые исполнители, при заявке указывайте стоимостьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо придумать название для магазина автозапчастей и аксессуаров, и соответствующий названию свободный домен в зоне *.ru (без тире и цифр). Название должно иметь четкое произношение, чтобы любой человек (даже ребенок) с ходу мог запомнить. Можно не по ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создать макет со структурой и стилями для категории по ТЗ. Платформа cs-cart Без предоплаты (оплата без задержек после предоставления сделанного материала) или по безопасной сделке.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сайт подобный toexpert.ru. Минимальная цветовая гамма в дизайне сайта + верстка под мобильные устройства. ТЗ во вложении. Возможны дополнения.Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт7 лет назад
Требуется доработать реализацию товара, а именно: Имеется 2 склада (магазина), сделать чтобы при реализации товара, товар списывался с двух складов, в зависимости на каком находится товар. Если товар находится на обоих складах списывается только с одного ...1С-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть 2 склада. Необходимо сделать, чтобы в резерв заказа покупателя ставился товар пришедший на склад № 1 и на склад № 2 (пока в резерв ставится товар находящийся на складе № 1) Розница 8. Магазин автозапчастей, редакция 2.1 ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создать видео инструкцию по работе с интернет магазином avtomakc.ru Сделать 3 ролика: 1. Регистрация 2. Заказ детали 3. Оплата заказа и получение товара И полная видео с тремя роликами. Пример: www.autodoc.ru/instruction Жду Ваших предложений.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Интернет-магазину автозапчастей avtomakc.ru, необходимо провести редизайн страниц (не всего сайта). Страницы требующие обновления, прикреплены во вложении: Каталог товаров (Карточка товара, Список товаров, Фильтр по параметрам) Поиск по артикулу Также присылайте идеи по визуальному улучшению сайта. Указывайте Вашу цену.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добавление информации о товаре в exel файл (описание + характеристики) + фото, без подгрузи на сайт. Образец файла во вложении, для многих товаров описания будут минимальны. Требования к фото: размер 400x400 или 500х500 пикселей, формат *.jpg Цена ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Вот первоначальный список который необходим для нашего сайта: 1. Подключить тек-док 2. Подключение прайс-листов и веб-сервисов поставщиков на сайт 3. Проценка запчастей по артикулу (пример: http://avtomakc.ru/products/MANN/CUK29005.html) 4. Возможность просматривать заказы клиентов, изменять статусы заказов. 5. Подключение информирование клиента о ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $208
Нужен контент-менеджер (это управляющий интернет-проектом, человек, который берет на себя ответственность за развитие веб-ресурса) для интернет магазина www.avtomakc.ru. От контент-менеджера требуется создание понятно и удобного интерфейса интернет магазина (создание шаблонов и ТЗ). Наполнение каталогов (аксессуаров, масел ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Произвести редизайн сайт по схожему шаблону сайта. Шаблон сайта отправлен исполнителю. По срокам не горитДизайн сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать раздел помощь для посетителя сайта www.avtomakc.ru, путь от регистрации до получения товара...С картинками.Презентации2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь в создании каталогов запчастей для автомобилей, буду предоставлять схемы запчастей + текстовую часть к ним, необходимо сделать наподобие http://www.servismakita.ru/catalog/cordless/4072D/ т.е. нажимаем на деталь (картинка) далее подсвечивается номер детали (правая часть), а также присвоение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать уникальный текст для интернет-магазина запчастей www.avtomakc.ru, на главную страницу и для страницы "О компании" Также необходимо написать текст коммерческого предложения.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать список кроссов (замен) оригинальных номеров запчастей на номера производителей неоригинальных запчастей. TECDOC не предлагать. Также приветствуется список замен старых оригинальных номеров на новые. Предлагайте сумму оплаты. Пример в файле. У каждой детали есть свой артикул, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо отредактировать стили, переделать footer, сменить логотип (есть psd файл), если есть фантазия по шапке, тогда её тоже подправить... сделать приятным для глаз таблицу с выводом списка запчастей и еще 10-15 других страниц... подробности ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад