avtomakc68

Пашка Незнанов avtomakc68

 
37 летРоссия/Тамбов
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать логотип для интернет-магазина

    $60

    Необходимо разработать логотип интернет-магазина автозапчастей для дизайна сайта (прикреплен). Название carwix.ru.  Занимаемся продажей автозапчастей, аксессуаров, масел и автохимии, щеток стеклоочистителя и т.д. Если нужна дополнительная информация, пишите в ЛС

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание макета страницы cs-cart

    Необходимо создать макет страницы на движке cs-cart по прототипу [code]Прототип [/code], а также реализовать возможность входа/регистрации по номеру телефона. Шаблон базовый cs-cart.  Без предоплаты, т.к. много жуликов. Есть материал, оплачиваю...  Уважаемые исполнители, при заявке указывайте стоимость

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Придумать название

    $30

    Необходимо придумать название для магазина автозапчастей и аксессуаров, и соответствующий названию свободный домен в зоне *.ru (без тире и цифр). Название должно иметь четкое произношение, чтобы любой человек (даже ребенок) с ходу мог запомнить. Можно не по ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание макета категории cs-cart

    Необходимо создать макет со структурой и стилями для категории по ТЗ. Платформа cs-cart Без предоплаты (оплата без задержек после предоставления сделанного материала) или по безопасной сделке.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реализация товара с двух складов + печатная форма

    Требуется доработать реализацию товара, а именно: Имеется 2 склада (магазина), сделать чтобы при реализации товара, товар списывался с двух складов, в зависимости на каком находится товар. Если товар находится на обоих складах списывается только с одного ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Резервирование товаров для заказ покупателя

    Есть 2 склада. Необходимо сделать, чтобы в резерв заказа покупателя ставился товар пришедший на склад № 1 и на склад № 2 (пока в резерв ставится товар находящийся на складе № 1) Розница 8. Магазин автозапчастей, редакция 2.1 ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание видио инструкции по работе с интернет магазином

    Создать видео инструкцию по работе с интернет магазином avtomakc.ru Сделать 3 ролика: 1. Регистрация 2. Заказ детали 3. Оплата заказа и получение товара И полная видео с тремя роликами.  Пример: www.autodoc.ru/instruction Жду Ваших предложений.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обновление дизайна внутренних страниц

    Интернет-магазину автозапчастей avtomakc.ru, необходимо провести редизайн страниц (не всего сайта). Страницы требующие обновления, прикреплены во вложении: Каталог товаров (Карточка товара, Список товаров, Фильтр по параметрам) Поиск по артикулу Также присылайте идеи по визуальному улучшению сайта. Указывайте Вашу цену.

    Карточки товаров
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавление товара в интернет-магазин автозапчастей

    Добавление информации о товаре в exel файл (описание + характеристики) + фото, без подгрузи на сайт. Образец файла во вложении, для многих товаров описания будут минимальны.  Требования к фото: размер 400x400 или 500х500 пикселей, формат *.jpg Цена ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Вот первоначальный список который необходим для нашего сайта: 1. Подключить тек-док 2. Подключение прайс-листов и веб-сервисов поставщиков на сайт 3. Проценка запчастей по артикулу (пример: http://avtomakc.ru/products/MANN/CUK29005.html) 4. Возможность просматривать заказы клиентов, изменять статусы заказов. 5. Подключение информирование клиента о ...

    HTML
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер

    $208

    Нужен контент-менеджер (это управляющий интернет-проектом, человек, который берет на себя ответственность за развитие веб-ресурса) для интернет магазина www.avtomakc.ru. От контент-менеджера требуется создание понятно и удобного интерфейса интернет магазина (создание шаблонов и ТЗ). Наполнение каталогов (аксессуаров, масел ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать раздел Помощь

    Необходимо написать раздел помощь для посетителя сайта www.avtomakc.ru, путь от регистрации до получения товара...С картинками.

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание каталога запчастей для автомобилей

    Требуется помощь в создании каталогов запчастей для автомобилей, буду предоставлять схемы запчастей + текстовую часть к ним, необходимо сделать наподобие http://www.servismakita.ru/catalog/cordless/4072D/ т.е. нажимаем на деталь (картинка) далее подсвечивается номер детали (правая часть), а также присвоение ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст для интернет-магазина запчастей

    Необходимо написать уникальный текст для интернет-магазина запчастей www.avtomakc.ru, на главную страницу и для страницы "О компании" Также необходимо написать текст коммерческого предложения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание базы кроссов автозапчастей

    Необходимо создать список кроссов (замен) оригинальных номеров запчастей на номера производителей неоригинальных запчастей. TECDOC не предлагать. Также приветствуется список замен старых оригинальных номеров на новые. Предлагайте сумму оплаты. Пример в файле. У каждой детали есть свой артикул, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отредактировать стили

    Необходимо отредактировать стили, переделать footer, сменить логотип (есть psd файл), если есть фантазия по шапке, тогда её тоже подправить... сделать приятным для глаз таблицу с выводом списка запчастей и еще 10-15 других страниц... подробности ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Придумать название
Спасибо за интересный конкурс и приятное общение! Рекомендую как надежного заказчика.
Самые лучший вариант названия на основе задания предложила Катрина. Спасибо ей за это.
Ответный отзыв
kdw
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Реализация товара с двух складов + печатная форма
Отличный работодатель. Точно знал какой функционал ему нужен, все время был доступен для уточнения и тестирования промежуточных результатов. Оплатил сразу же.
Дмитрий делает всё быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
a_valeshev
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$52
10 баллов
8 лет назад
Создание видио инструкции по работе с интернет магазином
Приятно было работать с Павлом. Грамотное техническое задание и четкий сценарный план, минимум правок, хорошая коммуникация, оплата в срок. Рекомендую!
Андрей все делает качественно и быстро, обращайтесь к нему. Не пожалеете!
Ответный отзыв
Megen
Елена 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Добавление товара в интернет-магазин автозапчастей
Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Спасибо за интересный проект!
Елена работает быстро и качественно, Рекомендую.
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Текст для интернет-магазина запчастей
Спасибо за приятное сотрудничество!
Рад бы сотрудничеству в Лерой, все сделала быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв