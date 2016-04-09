Моушен-дизайн | Видеоролики | Презентации | Инфографика
Я работаю в сфере видео дизайна более 5-ти лет. Имею опыт работы с российскими и зарубежными заказчиками. Имею опыт создания роликов на всех этапах - написание сценария, выбора диктора, анимация, музыкальное сопровождение.
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Портфолио
- Ролик для Ethlus192 просмотра
- Видеозаставка на сайт613 просмотров
- Ролик для сервиса Baniways.com655 просмотров
- Ролик сети туристических агентств “Мега Трэвел”577 просмотров
- Ролик для сервиса Gutenberginstitute.com622 просмотра
- БИТ. Лидер393 просмотра
- Ролик для сайта Рadbot.club263 просмотра
Отзывы заказчиков
$31
10 баллов
8 лет назад
Очень приятно было работать с Андреем. Понравился его творческий подход к казалось бы простой задаче. В результате проект получился выше моих ожиданий. Видео ряд, озвучка, текст, всё на высшем уровне. Уверен он с легкостью справится с намного более сложной работой. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Быстрая оплата проекта. Максимально подробно поставленная задача в начале работы, помогала избежать правок. Хорошая коммуникация.
$175
10 баллов
8 лет назад
Супер!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Оплата в день выполнения заказа! Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
все согласно задаче, в срок и по адекватной цене. Рекомендую
Ответный отзыв
Четко сформулированное тех. задание и никаких дополнительных правок. Оплата в срок. Рекомендую.
$52
10 баллов
8 лет назад
Андрей все делает качественно и быстро, обращайтесь к нему. Не пожалеете!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Павлом. Грамотное техническое задание и четкий сценарный план, минимум правок, хорошая коммуникация, оплата в срок. Рекомендую!
$30
10 баллов
8 лет назад
Работать с Андреем очень понравилось. Редко встретишь таких исполнителей. Всё на уровне: обязательность, качество, выдержка сроков, общение. Доволен результатом на 110%!
Ответный отзыв
Приятно работать с Евгением. Четко поставлена задача, хорошая коммуникация. Оплата в срок.
Видеомонтаж
5 отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга