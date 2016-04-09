Очень приятно было работать с Андреем. Понравился его творческий подход к казалось бы простой задаче. В результате проект получился выше моих ожиданий. Видео ряд, озвучка, текст, всё на высшем уровне. Уверен он с легкостью справится с намного более сложной работой. Рекомендую к сотрудничеству.