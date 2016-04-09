a_valeshev

Андрей Валешев a_valeshev

 
32 годаРоссия/Вологда
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Моушен-дизайн | Видеоролики | Презентации | Инфографика

Я работаю в сфере видео дизайна более 5-ти лет. Имею опыт работы с российскими и зарубежными заказчиками. Имею опыт создания роликов на всех этапах - написание сценария, выбора диктора, анимация, музыкальное сопровождение. 

Инфографика
Отзывы заказчиков
travelmate2413
Алексей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$31
10 баллов
8 лет назад
Короткое видео для сайта, из фотографий (слайд шоу) с анимацией.
Очень приятно было работать с Андреем. Понравился его творческий подход к казалось бы простой задаче. В результате проект получился выше моих ожиданий. Видео ряд, озвучка, текст, всё на высшем уровне. Уверен он с легкостью справится с намного более сложной работой. Рекомендую к сотрудничеству.
Быстрая оплата проекта. Максимально подробно поставленная задача в начале работы, помогала избежать правок. Хорошая коммуникация.
Ответный отзыв
Maloletov
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$175
10 баллов
8 лет назад
Промо-ролик
Супер!
Четко поставленная задача. Оплата в день выполнения заказа! Рекомендую.
Ответный отзыв
Catro
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Анимация логотипа
все согласно задаче, в срок и по адекватной цене. Рекомендую
Четко сформулированное тех. задание и никаких дополнительных правок. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
avtomakc68
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$52
10 баллов
8 лет назад
Создание видио инструкции по работе с интернет магазином
Андрей все делает качественно и быстро, обращайтесь к нему. Не пожалеете!
Приятно было работать с Павлом. Грамотное техническое задание и четкий сценарный план, минимум правок, хорошая коммуникация, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужна видео заставка для добавления в начало ролика
Работать с Андреем очень понравилось. Редко встретишь таких исполнителей. Всё на уровне: обязательность, качество, выдержка сроков, общение. Доволен результатом на 110%!
Приятно работать с Евгением. Четко поставлена задача, хорошая коммуникация. Оплата в срок.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
5 отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга