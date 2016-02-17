ts10

Юлия Войнова ts10

 
33 годаРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка логотипа

    Нужно нарисовать «Техносов». Техносы – это бонусные баллы клиентов нашей компании. Мы занимаемся  оптовой продажей запасных частей к бытовой технике. Наш сайт: [u][url=http://www.tehnostandart.ru/]www.tehnostandart.ru[/url][/u]   Где будут размещаться нарисованные Техносы на нашем сайте  указала на скринах, прикрепленных к письму. Техносы должны быть ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Обзвон клиентов

    Требуется человек для обзвона клиентов фирмы - выяснение качества обслуживания. Список вопросов (их 4-5), клиентов и всю необходимую информацию предоставим, цену указывайте за один звонок.

    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Видео заставка для сайта магазина запчастей

    $54

    Нужна небольшая видео заставка продолжительностью 10-15 секунд для сайта магазина запчастей. Мы будем снимать небольшие ролики по каждой запчасти и в начале хотим добавить ролик с логотипом фирмы. Ролик по типу такого [url=https://www.youtube.com/watch?v=RsfslSlgfEk][u]https://www.youtube.com/watch?v=RsfslSlgfEk[/u][/url]

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа
Все прошло хорошо. Интересный проект, понятное задание, быстрая проверка работы. Рекомендую!
Отлично работает, был на связи постоянно, показывал варианты работ, учитывал все наши пожелания! рекомендую!!
Ответный отзыв
a_valeshev
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Видео заставка для сайта магазина запчастей
Приятно работать с Юлией. Грамотно поставлена задача, хорошая коммуникация. Оплата в срок.
Очень было приятно работать! Все выполнено качественно и за короткий срок
Ответный отзыв