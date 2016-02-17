Нужно нарисовать «Техносов». Техносы – это бонусные баллы клиентов нашей компании. Мы занимаемся оптовой продажей запасных частей к бытовой технике. Наш сайт: [u][url=http://www.tehnostandart.ru/]www.tehnostandart.ru[/url][/u] Где будут размещаться нарисованные Техносы на нашем сайте указала на скринах, прикрепленных к письму. Техносы должны быть ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется человек для обзвона клиентов фирмы - выяснение качества обслуживания. Список вопросов (их 4-5), клиентов и всю необходимую информацию предоставим, цену указывайте за один звонок.Служба поддержки8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $54
Нужна небольшая видео заставка продолжительностью 10-15 секунд для сайта магазина запчастей. Мы будем снимать небольшие ролики по каждой запчасти и в начале хотим добавить ролик с логотипом фирмы. Ролик по типу такого [url=https://www.youtube.com/watch?v=RsfslSlgfEk][u]https://www.youtube.com/watch?v=RsfslSlgfEk[/u][/url]Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
7 лет назад
Все прошло хорошо. Интересный проект, понятное задание, быстрая проверка работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично работает, был на связи постоянно, показывал варианты работ, учитывал все наши пожелания! рекомендую!!
$50
10 баллов
8 лет назад
Приятно работать с Юлией. Грамотно поставлена задача, хорошая коммуникация. Оплата в срок.
Ответный отзыв
Очень было приятно работать! Все выполнено качественно и за короткий срок