Обзвон клиентов

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Закрыт8 заявок201 просмотр

Требуется человек для обзвона клиентов фирмы - выяснение качества обслуживания. Список вопросов (их 4-5), клиентов и всю необходимую информацию предоставим, цену указывайте за один звонок.

9 лет назад
ts10
Юлия 
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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