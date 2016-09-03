Создание макета категории cs-cart

Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе. Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении). Делал проверку на этом сайте: http://quirktools.com/screenfly/ В Общем нужно произвести проверку ...