Модуль DLE для видеохостинга openload.co

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим модуль для DLE, который будет проверять наличие файла на видеохостинге openload.co через их API и сверять его с базой сайта. При отсутствии файла на видеохостинге, в админке модуля выводится эта ссылка видеохостинга и соответственно ссылка на новость сайта.

7 лет назад
KarBar
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LazyDev
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
20 отзывов(-2)
7 лет назад
$4
1 день
Заказ был выполнен в срок, как и договаривались. Владимир знает своё дело. Рекомендую его как ответственного исполнителя. Ещё раз спасибо за выполненный заказ.
Заказчик поставил четкое ТЗ, отвечал быстро на вопросы, оплата в срок. Советую работать с данным заказчиком!
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на WordPress

    $50

    Необходимо: [list=1][*]провести ревизию плагинов на WordPress, удалить лишнее[*]проверить движок на наличие вирусов, провести аудит безопасности [*]сделать около 20 косметических правок по верстке и контенте[/list] Подробное задание будет предоставлено по запросу в личку

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется специалист по Joomla

    Нужен специалист по Joomla, знающий саму ЦМСку, что такое K2 и вот это вот все. При этом не пугающийся PHP кода и способный при необходимости попрограммировать. Есть ряд мелких правок по паре сайтов на Joomla, где-то совсем ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть верстку на ModX Revo + подключить функционал

    $230

    Добрый день!   Необходимо натянуть верстку сайта на CMS ModX Revolution и подключить все функции, чтобы сайт был полностью готов к работе.  Верстка готова на 95% – вам нужно будет подключить интерактивные карты, несколько модальных окон, выпадающее меню ...

    MODX
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Починить 2 сайта Joomla 1.5

    Здравствуйте, коллеги, после смены версии PHP на хостинге перестали работать два сайта  на joomla 1.5 http://tksaturn.ru/ http://chernovstroy.ru/ Хотел бы из починить. Жду от вас предложений по срокам и цене.

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта юридических услуг

    Доброго дня! Требуется оценить приблизительные сроки, стоимость разработки сайта для компании, оказывающей юридические услуги по сделкам с недвижимостью (без верстки), а также предложить платформу для реализации. Из функционала следующее: * Создание многоуровневых каталогов услуг; * Для главной ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интегрировать вёрстку на CODEIGNITER

    Вёрстка готова, нужен специалист CODEIGNITER  2 дня = 5000 рублей  2 странички – главная + одна внутренняя  Работа с SVG схемами  Школьники и кидалы не пишите, буду работать только с опытными людьми с отзывами  Оставляйте сразу скайп + 2000 рублей на ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка Codeigniter

    Добрый день. Ищу специалиста  Codeigniter.  Задачи: 1. Натянуть редизайн на существующий движок (с допиливанием функционала) 2. Исправить ошибки в бек-офисе проекта Желательно с Киева для встречи. Проект сложный. Уровень разработчика не ниже [b]Middle Dev[/b] Спасибо

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать простой сайт на WordPress (на шаблоне Divi)

    Нужно создать простой сайт. ТЗ - [url=https://drive.google.com/open?id=1jxcdXXo3wn3hWdmpuqMmrKjSh7JH7t8HwVqEvq1ceeY]https://drive.google.com/open?id=1jxcdXXo3wn3hWdmpuqMmrKjSh7JH7t8HwVqEvq1ceeY[/url] Дизайн будет из блоков темы Обязательно пишите сроки и стоимость. А также примеры выполненных работ

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад