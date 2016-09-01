Починить 2 сайта Joomla 1.5

Необходимо: [list=1][*]провести ревизию плагинов на WordPress, удалить лишнее[*]проверить движок на наличие вирусов, провести аудит безопасности [*]сделать около 20 косметических правок по верстке и контенте[/list] Подробное задание будет предоставлено по запросу в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги, после смены версии PHP на хостинге перестали работать два сайта на joomla 1.5
Хотел бы из починить.
Жду от вас предложений по срокам и цене.
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