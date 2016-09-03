Sitemap в WordPress

вкладке Товары->Услуги сделать галочку – "выделить все" скриншот [url=http://joxi.ru/52a88L5fGjjgjm]joxi.ru/52a88L5fGjjgjm[/url] в вкладке Товары->основные данные добавить чекбоксы (включая "выделить все") для выбора и удаления скрин [url=http://joxi.ru/GrqzzJ1SNLLy5m]joxi.ru/GrqzzJ1SNLLy5m[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не отображается URL кастомных страниц в sitemap.xml на Wordpress. Надо наладить чтоб sitemap работало с одним из хороших плагинов.
Чем дешевле тем лучше :)
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