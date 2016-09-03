Sitemap в WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка112 просмотров
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Не отображается URL кастомных страниц в sitemap.xml на Wordpress. Надо наладить чтоб sitemap работало с одним из хороших плагинов.

Чем дешевле тем лучше :)

WordPress
7 лет назад
freelll
Сергей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад