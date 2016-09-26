Разработать логотип для интернет-магазина

$60
Логотипы и ЗнакиЗакрыт43 заявки1999 просмотров
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#1$60

Необходимо разработать логотип интернет-магазина автозапчастей для дизайна сайта (прикреплен). Название carwix.ru

Занимаемся продажей автозапчастей, аксессуаров, масел и автохимии, щеток стеклоочистителя и т.д.

Если нужна дополнительная информация, пишите в ЛС

7 лет назад
avtomakc68
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Нет заявок фрилансеров