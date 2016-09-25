Логотип для фк команды

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок218 просмотров
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Есть примерный логотип который понравился, хотелось бы посмотреть подобные варианты. 

7 лет назад
glam0ur
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад