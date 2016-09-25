Логотип для фк команды

Тематика : ремонт и отделка Требования: простота и лаконичность, никаких строительных инструментов, домов, крыш, людей с лопатами Это должен быть минималистический запоминающийся символ. Название компании: INTERIA Нужно 4-5 концептов, из которых будет выбран и доработан одни Общение только голосовое по ...