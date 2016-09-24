Создание логотипа для сайта строительной тематики

Добавить логотипы на картинку жду ваши контакты поясню детали 100 рублей работы на 10 минут поясню голосом по скайпу!
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Древнерусский стиль компании основополагающий. Поэтому преимущество тем исполнителям, которые работали с таким стилем. Обязательное условие –
умение рисовать, а не делать из готовых картинок художественные
иллюстрации.
Вся техническая часть будет дана только исполнителю.
Исполнитель будет выбран только по просмотру его портфолио. Пожалуйста прикрепляйте аналогичные проекты.
Оплата на карту Сбербанка.
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