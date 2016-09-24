Создание логотипа для сайта строительной тематики

Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки151 просмотр
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Древнерусский стиль компании основополагающий. Поэтому преимущество тем исполнителям, которые работали с таким стилем. Обязательное условие –

умение рисовать, а не делать из готовых картинок художественные

иллюстрации.

Вся техническая часть будет дана только исполнителю.

Исполнитель будет выбран только по просмотру его портфолио. Пожалуйста прикрепляйте аналогичные проекты.

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7 лет назад
gaidarova
Татьяна 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад