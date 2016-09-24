Создание логотипа для сайта строительной тематики

Древнерусский стиль компании основополагающий. Поэтому преимущество тем исполнителям, которые работали с таким стилем. Обязательное условие –

умение рисовать, а не делать из готовых картинок художественные

иллюстрации.

Вся техническая часть будет дана только исполнителю.

Исполнитель будет выбран только по просмотру его портфолио. Пожалуйста прикрепляйте аналогичные проекты.

Оплата на карту Сбербанка.