Доброго времени суток, уважаемые копирайтеры! Необходимо написать информативный, уникальный и грамотный текст по предложению услуг ремонта квартир. Исполнитель должен разбираться в тематике статьи и в целом в строительной теме. Выбор исполнителя будет производиться на ...
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- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо написать «цепляющий», раскрывающий преимущества нашего предложения текст для рекламы компании в справочниках и каталогах. Тема: Ремонт квартир Количество знаков: 1000 Тип текста: Продающий Уникальность текста: от 95% ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Древнерусский стиль компании основополагающий. Поэтому преимущество тем исполнителям, которые работали с таким стилем. Обязательное условие – умение рисовать, а не делать из готовых картинок художественные иллюстрации. Вся техническая ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$4
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Татьяна - надежный и ответственный заказчик. Всегда на связи. Лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Спасибо огромное Елене! Крутая статья, то что нужно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$7
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Работать понравилось, моментальная связь, предоплата и оплата, проверка. Спасибо Татьяне за сотрудничество.
Ответный отзыв
Ответственный подход к делу и соблюдение сроков - главные достоинства Ольги. Спасибо за работу.
$7
10 баллов
8 лет назад
Когда люди относятся с душой к своему делу, как Вы, писать про них легко и приятно!
Ответный отзыв
Спасибо за отличную рекламную статью. Работа сделана очень качественно и быстро. Не думала, что можно так ярко написать про наши серые строительные будни. И отдельная благодарность за рекомендации и советы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.