gaidarova

Татьяна gaidarova

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Написать статью на тему: «Ремонт квартир (Предоставление услуг)»
Написание статей
Татьяна - надежный и ответственный заказчик. Всегда на связи. Лучшие рекомендации!
Спасибо огромное Елене! Крутая статья, то что нужно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Написать статью на тему: «Ремонт квартир (Предоставление услуг)»
Написание статей
Работать понравилось, моментальная связь, предоплата и оплата, проверка. Спасибо Татьяне за сотрудничество.
Ответственный подход к делу и соблюдение сроков - главные достоинства Ольги. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
mata_hari
Марина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Создать рекламное объявление для компании
Когда люди относятся с душой к своему делу, как Вы, писать про них легко и приятно!
Спасибо за отличную рекламную статью. Работа сделана очень качественно и быстро. Не думала, что можно так ярко написать про наши серые строительные будни. И отдельная благодарность за рекомендации и советы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв