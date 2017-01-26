Создать рекламное объявление для компании

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Завершен4 заявки267 просмотров

Доброго времени суток! Необходимо написать «цепляющий», раскрывающий преимущества нашего предложения текст для рекламы компании в справочниках и каталогах. 

Тема: Ремонт квартир

Количество знаков: 1000

Тип текста: Продающий

Уникальность текста: от 95%

Данные от компании (для информации к размышлению):

Компанияпроизводит ремонт квартир.  Услуги по ремонтуосуществляются высококвалифицированными мастерами-отделочниками под

руководством грамотного инженерно-технического персонала. Мы гарантируем добросовестное выполнение работ и персональный подход к каждому заказчику.  

Виды ремонта: комплексный, капитальный, под ключ, частичный, поэтапный.

Основные виды работ: 

штукатурно-малярные работы (штукатурка стен и потолков, шпаклевка стен и потолков, грунтовка, поклейка обоев, покраска стен и потолков и др.)

плиточные работы (укладка плитки на пол истены, укладка керамогранита, мозаики, фартука и т.д.);

устройство полов (стяжка пола, монтажналивного пола);

укладка напольных покрытий (укладкаламината и паркетной доски, настил линолеума и др.);

устройство потолков (ГКЛ, монтаж реечных,пластиковых, натяжных потолков);

сантехнические работы (замена и монтажтруб, установка сантехизделий);

электромонтажные работы (замена и монтажэлектропроводки, установка электроточек).

Преимущества и гарантии:— Предварительныйвыезд специалиста на замер и составление сметы бесплатно— Профессиональныеконсультации  и рекомендации по любым

вопросам.— Индивидуальныерешения ремонта квартир для любого бюджета.— Составление изаключение договора и сопутствующих документов.— Предоставлениегарантий от 2 лет на выполненные работы. 

8 лет назад
gaidarova
Татьяна 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mata_hari
Марина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Спасибо за отличную рекламную статью. Работа сделана очень качественно и быстро. Не думала, что можно так ярко написать про наши серые строительные будни. И отдельная благодарность за рекомендации и советы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Когда люди относятся с душой к своему делу, как Вы, писать про них легко и приятно!

Заявки фрилансеров

mata_hari
Марина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад