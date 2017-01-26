Создать рекламное объявление для компании

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Доброго времени суток! Необходимо написать «цепляющий», раскрывающий преимущества нашего предложения текст для рекламы компании в справочниках и каталогах.
Тема: Ремонт квартир
Количество знаков: 1000
Тип текста: Продающий
Уникальность текста: от 95%
Данные от компании (для информации к размышлению):
Компанияпроизводит ремонт квартир. Услуги по ремонтуосуществляются высококвалифицированными мастерами-отделочниками под
руководством грамотного инженерно-технического персонала. Мы гарантируем добросовестное выполнение работ и персональный подход к каждому заказчику.
Виды ремонта: комплексный, капитальный, под ключ, частичный, поэтапный.
Основные виды работ:
штукатурно-малярные работы (штукатурка стен и потолков, шпаклевка стен и потолков, грунтовка, поклейка обоев, покраска стен и потолков и др.)
плиточные работы (укладка плитки на пол истены, укладка керамогранита, мозаики, фартука и т.д.);
устройство полов (стяжка пола, монтажналивного пола);
укладка напольных покрытий (укладкаламината и паркетной доски, настил линолеума и др.);
устройство потолков (ГКЛ, монтаж реечных,пластиковых, натяжных потолков);
сантехнические работы (замена и монтажтруб, установка сантехизделий);
электромонтажные работы (замена и монтажэлектропроводки, установка электроточек).
Преимущества и гарантии:— Предварительныйвыезд специалиста на замер и составление сметы бесплатно— Профессиональныеконсультации и рекомендации по любым
вопросам.— Индивидуальныерешения ремонта квартир для любого бюджета.— Составление изаключение договора и сопутствующих документов.— Предоставлениегарантий от 2 лет на выполненные работы.
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