Создать рекламное объявление для компании

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Тема: Ремонт квартир

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Тип текста: Продающий

Уникальность текста: от 95%

Данные от компании (для информации к размышлению):

Компанияпроизводит ремонт квартир. Услуги по ремонтуосуществляются высококвалифицированными мастерами-отделочниками под

руководством грамотного инженерно-технического персонала. Мы гарантируем добросовестное выполнение работ и персональный подход к каждому заказчику.

Виды ремонта: комплексный, капитальный, под ключ, частичный, поэтапный.

Основные виды работ:

штукатурно-малярные работы (штукатурка стен и потолков, шпаклевка стен и потолков, грунтовка, поклейка обоев, покраска стен и потолков и др.)

плиточные работы (укладка плитки на пол истены, укладка керамогранита, мозаики, фартука и т.д.);

устройство полов (стяжка пола, монтажналивного пола);

укладка напольных покрытий (укладкаламината и паркетной доски, настил линолеума и др.);

устройство потолков (ГКЛ, монтаж реечных,пластиковых, натяжных потолков);

сантехнические работы (замена и монтажтруб, установка сантехизделий);

электромонтажные работы (замена и монтажэлектропроводки, установка электроточек).

Преимущества и гарантии:— Предварительныйвыезд специалиста на замер и составление сметы бесплатно— Профессиональныеконсультации и рекомендации по любым

вопросам.— Индивидуальныерешения ремонта квартир для любого бюджета.— Составление изаключение договора и сопутствующих документов.— Предоставлениегарантий от 2 лет на выполненные работы.