Всем добрый день!

Необходимо текстовое наполнение двух сайтов.

Нужен копирайтер хорошего уровня.

Один лендинг по обслуживанию сайтов частных школ и сайт SEO студии.

Нужно грамотно оформить мои идеи.

Какой будет объем - пока непонятно.

Будем обсуждать индивидуально, возможно, просто цена за проект, а не по символам.

Сайты сверстаны и готовы.

Ссылки предоставлю при личном общении.