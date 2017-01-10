Текстовое наполнение двух сайтов

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Закрыт21 заявка243 просмотра

Всем добрый день!

Необходимо текстовое наполнение двух сайтов.

Нужен копирайтер хорошего уровня.

Один лендинг по обслуживанию сайтов частных школ и сайт SEO студии.

Нужно грамотно оформить мои идеи.

Какой будет объем - пока непонятно.

Будем обсуждать индивидуально, возможно, просто цена за проект, а не по символам.

Сайты сверстаны и готовы.

Ссылки предоставлю при личном общении.

8 лет назад
OxyDD
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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