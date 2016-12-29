Из сайта выбрать про позитивное мышление для 1м анимационного ролика

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Закрыт10 заявок233 просмотра

Здравствуйте. У меня на сайте smile-it.ru есть статьи, написанные мной. Хочу получить захватывающий и продающий текст по позитивному мышлению. Если получится хорошо, продолжим сотрудничество по переписыванию моих статей и написанию новых. На сайте слева иконка, нажать позитивное мышление

8 лет назад
guest_14842177825641
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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