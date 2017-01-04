Тексты для СТО [по услугам]

Добрый день!

Нужны тексты, хорошие, продающие выдержанные по требованию сеошницы.

В тексте должно быть как можно меньше превосходной формы: бесконечное стремление, совершенство, прекрасно.

Все должно быть написано для людей, и чтобы вызывало доверие, а не наоборот.

Тексты нужны для страниц с услугами. В архиве есть информация утвержденная с заказчиком. Кое что все же нужно будет поискать, да и так, вся предоставленная информация не панацея, главное сохранять суть.

Архив с текстами.

Что косается условия написания текста: ТЗ от СЕОшницы

Пишите, будем обсуждать :)