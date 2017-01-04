Тексты для СТО [по услугам]

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Завершен7 заявок752 просмотра

Добрый день!

Нужны тексты, хорошие, продающие выдержанные по требованию сеошницы. 

В тексте должно быть как можно меньше превосходной формы: бесконечное стремление, совершенство, прекрасно.

Все должно быть написано для людей, и чтобы вызывало доверие, а не наоборот.

Тексты нужны для страниц с услугами.  В архиве есть информация утвержденная с заказчиком. Кое что все же нужно будет поискать, да и так, вся предоставленная информация не панацея, главное сохранять суть.

Архив с текстами.

Что косается условия написания текста: ТЗ от СЕОшницы

Пишите, будем обсуждать :)

8 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
8 лет назад
$2
2 дня
Вот люблю работать с людьми которые знают свое дело. Все сделано по ТЗ. А именно, все условия от Сеошника, от заказчика. Самое главное всегда на связи, можно решать все вопросы по ходу дела :) И большое спасибо за срочность! Еще поработаем!
Отличный заказчик и приятный собеседник. Всегда на связи, готов ответить на любой вопрос. Оплата мгновенная. Спасибо. Надеюсь, еще поработаем ;) РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
8 лет назад
#1
Продающие тексты