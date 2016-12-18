За продающий текст платим от души)

Текста нужно 4: 2 варианта для рассылки в мессенджеры и 2 варианта для инстаграм-постов.

Заголовок из 4-6 слов, который сам по себе уже самодостаточен, даёт понимание о продукте, продает.

Подзаголовок поясняет и продает.

Текст без воды, структурированный.

Крутой призыв к действию(в инстаграме учитывать что нужно в тексте указать дважды название нашего аккаунта и призыв перейти в одном из них).

Всё остальное на Ваше усмотрение продающего поста.

Сам текст 150-550 символов.

Выгоды\боли\проблемы клиента можно брать с ресурсов указанных ниже.

Можно использовать для текста информацию отсюда: https://www.instagram.com/meduza.lab, https://www.instagram.com/meduza.lab.info и meduzalab.ru. Так же посмотреть на что обращают внимание потребители в инстаграм по хэштегу #отзыв_meduza_lab.