Нужно разработать 10 продающих заголовков

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт8 заявок245 просмотров

добрый день! вот для примера 1 заголовок напишите в заявке 

https://goo.gl/w8VXMw

вот для это страницы https://yadi.sk/i/wbDB8Mz-344cMg - сюда

пишите цену за 10 таких  заголовков. В дальнейшем будут подобные заказы. 

8 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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