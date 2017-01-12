Нужно разработать 10 действительно продающих заголовков

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен6 заявок252 просмотра

Готов заказывать оптом , пишите цены . для теста   ,просьба в заявке оставить пример , вот для этой страницы - https://goo.gl/hgsR0p , только просьба не общими словами что то писать  ,а действительно вникнуть в сайт , бизнес . готов платить дороже , лишь бы качество было хорошее и действительно были выделены преимущества в заголовке . 

8 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ArtyomZaytsev
Артем 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ArtyomZaytsev
Артем 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад