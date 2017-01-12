добрый день! вот для примера 1 заголовок напишите в заявке https://goo.gl/w8VXMw вот для это страницы https://yadi.sk/i/wbDB8Mz-344cMg - сюда пишите цену за 10 таких заголовков. В дальнейшем будут подобные заказы.
Нужно разработать 10 действительно продающих заголовков
Готов заказывать оптом , пишите цены . для теста ,просьба в заявке оставить пример , вот для этой страницы - https://goo.gl/hgsR0p , только просьба не общими словами что то писать ,а действительно вникнуть в сайт , бизнес . готов платить дороже , лишь бы качество было хорошее и действительно были выделены преимущества в заголовке .
Выбранный исполнитель
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