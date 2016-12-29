Рекламные тексты для IT услуги

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен1 заявка383 просмотра

Описание: Требуется написать рекламный текст для IT услуги, а также сделать для нее презентацию - текст и схематическая структура.

8 лет назад
Alexxpro
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$170
5 дней
В очередной раз обращаюсь к Александру, все быстро, качественно, профессионально выполненно! Рекомендую+++
Еще одно позитивное сотрудничество с Алексеем. Задание объяснил понятно, с оплатой вопросов не было. Мои рекомендации.

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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
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