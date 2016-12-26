Добрый день! Нужны тексты, хорошие, продающие выдержанные по требованию сеошницы. В тексте должно быть как можно меньше превосходной формы: бесконечное стремление, совершенство, прекрасно. Все должно быть написано для людей, и чтобы ...
Короткие описания продукции
Нужно написать короткие описания (250–300 знаков б/п) для гипермаркета света.
Уникальность по Адвего: от 60 и выше. Иногда (30% описаний) нужно вписать 1–2 ключа по теме.
Это должно быть описание самого продукта (люстры, лампы…). Можно использовать в описании такую информацию, как: названия материалов, из которых сделан продукт; цвет; стилевое направление.
На сайте есть расширенное описание продукции. Его нельзя копировать, но можно использовать для написания уникальных текстов.
Пример описания:
"Светильники Mantra (Испания) этой модели уникальны как по своему внешнем виду, так и по функционалу. Потолочная люстра изготовлена из поликарбоната, а футуристический дизайн сочетается с возможностью воспроизводить музыку с помощью Bluetooth. Купить светильники Mantra в нашем магазине можно с доставкой по России."
Цена: 60 рублей за 1000 знаков б/п
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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