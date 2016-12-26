Короткие описания продукции

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Завершен9 заявок335 просмотров

Нужно написать короткие описания (250–300 знаков б/п) для гипермаркета света. 

Уникальность по Адвего: от 60 и выше. Иногда (30% описаний) нужно вписать 1–2 ключа по теме. 

Это должно быть описание самого продукта (люстры, лампы…). Можно использовать в описании такую информацию, как: названия материалов, из которых сделан продукт; цвет; стилевое направление.

На сайте есть расширенное описание продукции. Его нельзя копировать, но можно использовать для написания уникальных текстов. 

Пример описания: 

"Светильники Mantra (Испания) этой модели уникальны как по своему внешнем виду, так и по функционалу. Потолочная люстра изготовлена из поликарбоната, а футуристический дизайн сочетается с возможностью воспроизводить музыку с помощью Bluetooth. Купить светильники Mantra в нашем магазине можно с доставкой по России."

Цена: 60 рублей за 1000 знаков б/п 

8 лет назад
lovinhug
Оксана 
44 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
Отличный результат: быстрая работа не в ущерб качеству. С задачей справилась на 100%. Рекомендую.
Очень приятный заказчик. ТЗ, проверка, оплата - все на высшем уровне. Сотрудничеством довольна. Мои благодарности и рекомендации!

Заявки фрилансеров

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад