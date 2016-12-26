Короткие описания продукции

Нужно написать короткие описания (250–300 знаков б/п) для гипермаркета света.

Уникальность по Адвего: от 60 и выше. Иногда (30% описаний) нужно вписать 1–2 ключа по теме.

Это должно быть описание самого продукта (люстры, лампы…). Можно использовать в описании такую информацию, как: названия материалов, из которых сделан продукт; цвет; стилевое направление.

На сайте есть расширенное описание продукции. Его нельзя копировать, но можно использовать для написания уникальных текстов.

Пример описания:

"Светильники Mantra (Испания) этой модели уникальны как по своему внешнем виду, так и по функционалу. Потолочная люстра изготовлена из поликарбоната, а футуристический дизайн сочетается с возможностью воспроизводить музыку с помощью Bluetooth. Купить светильники Mantra в нашем магазине можно с доставкой по России."

Цена: 60 рублей за 1000 знаков б/п