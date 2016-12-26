Текст для видео ролика

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Закрыт6 заявок309 просмотров

Нужно придумать продающий текст для видео ролика. Видео в стиле doodle, все главные моменты там отражены. Нужно грамотно скомпановать текст, чтобы получилась интересная озвучка для рекламного ролика. Материалы для ознакомления можно найти на сайте www.chistim35.ru и в нашей группе вконтакте. Ролик можно и переделать под текст. Ролик на ЯД https://yadi.sk/i/SVYXl7Wa37ieyy

8 лет назад
guest_14838606627486
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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