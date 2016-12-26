Нужно создать продающий текст, который побуждает купить несуществующую (фантастическую) услугу (после принятия заказа укажу, какую именно). Это как бы "образец" продающего текста, должны быть все необходимые элементы (лид-абзац, обращение к целевой аудитории, преимущества, призыв к ...
Текст для видео ролика
Нужно придумать продающий текст для видео ролика. Видео в стиле doodle, все главные моменты там отражены. Нужно грамотно скомпановать текст, чтобы получилась интересная озвучка для рекламного ролика. Материалы для ознакомления можно найти на сайте www.chistim35.ru и в нашей группе вконтакте. Ролик можно и переделать под текст. Ролик на ЯД https://yadi.sk/i/SVYXl7Wa37ieyy
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