Нужно придумать продающий текст для видео ролика. Видео в стиле doodle, все главные моменты там отражены. Нужно грамотно скомпановать текст, чтобы получилась интересная озвучка для рекламного ролика. Материалы для ознакомления можно найти на сайте www.chistim35.ru и в нашей группе вконтакте. Ролик можно и переделать под текст. Ролик на ЯД https://yadi.sk/i/SVYXl7Wa37ieyy